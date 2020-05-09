Светодиодная надпись «9 мая — Победа» появилась в Магнитогорске

Конструкцию установили на самом оживлённом перекрёстке города.

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В Магнитогорске, на пересечении проспекта Ленина и улицы Завенягина появилась новая светодиодная конструкция, посвящённая Дню Победы. Надпись «9 мая — Победа» и две красных звезды расположились на оживлённом перекрёстке возле «Арены Металлург». Благодаря светодиодным элементам надпись особенно ярко смотрится в вечернее время.



«На самом оживлённом перекрёстке города — Ленина и Завенягина появилась светодиодная конструкция „9 мая — Победа“. Спасибо сотрудникам ДСУ, что сделали такую красивую надпись из подручных материалов», — прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой официальные торжества в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне были отменены, однако ряд церемоний всё же состоялся. Так, сегодня в Магнитогорске, Челябинске и других городах России к вечному огню были возложены цветы в память о погибших на фронте. Аналогичная церемония с участием президента страны Владимира Путина прошла и в Москве. Отметим, что из-за невозможности собраться вместе такие мероприятия как «Бессмертный полк» и «Вахта памяти» прошли в режиме онлайн.