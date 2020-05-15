Мэр Магнитогорска рассказал о борьбе с коронавирусом в городе

Сергей Бердников подробно озвучил принятые администрацией шаги.

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников рассказал о том, какие меры в городе принимаются для борьбы с коронавирусом. Градоначальник озвучил ряд мероприятий, предпринятых администрацией.



Так, в Магнитогорске усилена работа по дезинфекции общественных пространств и транспорта, остановок, парков, скверов и детских площадок. На сегодня обработаны более 2 500 домов и 8 500 подъездов. Помимо этого межведомственная группа с самого начала пандемии проводила проверку предприятий на соблюдение карантинных мероприятий. Помимо этого, Сергей Бердников назвал и другие меры, направленные непосредственно на помощь жителям Магнитогорска.

«В Магнитогорске формируют бесплатные продуктовые наборы. Они будут выдаваться в мае и в июне, перечень получателей расширен. Будет сформировано около 150 тысячи наборов. На текущий момент доставлено около 50 тысяч. Также по инициативе Виктора Филипповича Рашникова было приняло решение о выделении дополнительных средств на оказание помощи социальным учреждениям города. Школьники из малообеспеченых семей получили планшеты и ноутбуки, около 7,5 тысяч устройств. Техника выдана с оплаченным интернетом до конца года»,— заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Напомним, что по данным оперативного штаба в челябинской области зафиксировано 1 511 заражённых коронавирусом, 348 из них в Магнитогорском городском округе. 73 новых случая были выявлены за прошедшие сутки. 469 человек вылечились от заболевания, 58 из них — за минувшие сутки, 16 жителей Южного Урала скончались.