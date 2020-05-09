Южноуральцев приглашают зажечь «Фонарики Победы»

Флешмоб призван продемонстрировать единение в текущей ситуации.

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По всей России сегодня, 9 мая, в день 75-летия окончания Великой Отечественной войны пройдёт акция «Фонарики Победы». Флешмоб в знак памяти и уважения подвигам героев событий 1941 — 1945 годов. Цель акции, как подчеркнули организаторы, почувствовать и продемонстрировать единение.

«В силу сложившихся обстоятельств мы не можем выйти на улицу с Бессмертным полком, но можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот день»,— заявили организаторы мероприятия.

Принять участие во флешмобе можно не выходя из дома. Для этого в 22:00 достаточно выйти на балкон или подойти к окну с зажжёнными свечами, фонариками или вспышкой на смартфоне.

Напомним, торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне были отложены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. При этом президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что праздничные мероприятия обязательно состоятся в другой день.