/ Светлана Яремчук признана одним из лучших медиаменеджеров России

Руководитель медиахолдинга ОТВ получила награду в Москве.

В столице России состоялось чествование лучших медиаменеджеров страны. Среди участников представители Екатеринбурга, Крыма, Хабаровска, Тюмени, Краснодара, Челябинска. За заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также за многолетний плодотворный труд награды министерства удостоена генеральный директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук.

Эта награда ценна тем, что не так часто Министерство связи России награждает руководителей региональных телекомпаний. Поэтому очень приятно, что работу всего нашего медиахолдинга оценили в федеральном министерстве. Наш холдинг, абсолютно точно, один из лидеров на российском рынке. — прокомментировала свою победу Светлана Яремчук.

Награды вручал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в рамках Академии Национальной ассоциации телевещателей.