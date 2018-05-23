/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение

Мальчику с синдромом Отахара нужно сдать анализы в Москве.

Уже 4 месяца маленький Даниил Горских находится в детской реанимации. Его направили туда сразу из родильного зала. Родителям объяснили: у мальчика синдром Отахара. Это редкая эпилептическая энцефалопатия, которая проявляется в судорогах и остановке дыхания. Даниилу постоянно не хватает кислорода.

Даниил родился 7-месячным после экстренного кесарева сечения. Врачи дают не очень хорошие прогнозы. Говорят, что не сможет ходить и сидеть. Но мы надеемся, что он будет дома, познакомится с братом и сестрой. Я часто прихожу к нему, муж бывает, когда приезжает с заработков. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Александра Горских.

Мальчику необходимо лечение, но назначить его можно только после специального анализа крови. Оборудования для его проведения в Челябинске нет. Необходимо обращаться в Москву. Все процедуры обойдутся в 50 тысяч рублей.

Семье, где уже воспитываются 2 ребенка, а мама сейчас не может выйти на работу, сложно собрать такую сумму быстро. При этом чем быстрее начнется лечение, тем больше шансов у ребенка выжить. Помочь Даниилу могут неравнодушные читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.