Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.53 +0.59 73.33 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Продвижение бренда за счет уникального контента». Светлана Яремчук представила программу развития Союза журналистов

«Продвижение бренда за счет уникального контента». Светлана Яремчук представила программу развития Союза журналистов

Директор медиахолдинга ОТВ возглавила региональную организацию.
сегодня в 15:58
  |  Общество

Председателя союза журналистов Челябинской области выбрали сегодня, 22 мая. 40 из присутствующих на заседании проголосовали за Светлану Яремчук. Им понравилась программа, представленная действующим директором медиахолдинга ОТВ, и ее планы на ближайшее будущее. Например, Светлана Яремчук предложила двигать бренд Союза журналистов с помощью уникального контента, который будет создаваться участниками общественного объединения. Пообещала обеспечить правовую защиту журналистов, создать площадку для обучения и развития. Нововведение Светланы Яремчук — работа с ветеранами, которые могут передать журналистский опыт.

На самом деле союз журналистов — работа планомерная и распределенная с людьми, которые войдут в состав правления. Можно успеть очень много, зная, что ты делаешь. Я надеюсь на объединение журналистского сообщества, его расширение. Надеюсь на новые проекты и новые идеи. И жду каждого из вас в составе нашего союза журналистов. — обратилась к журналистскому сообществу Светлана Яремчук.

Примером своей эффективной работы Светлана Яремчук назвала медиахолдинг ОТВ, развившийся в пять СМИ из одного телеканала. Она сообщила, что найдет время для обеих своих должностей. Светлана Яремчук пояснила, что уже провела несколько переговоров с предпринимателями, которые могут войти в попечительский совет Союза журналистов. А также попросила всех участников общественного объединения не терять запас энергии, потому что с ним Союз журналистов добьется больших высот.

Я очень рад, что конференция состоялась и прошла энергично. Хорошо, что Светлана Яремчук получила хороший мандат доверия. Значит, она хорошо будет работать на посту. Челябинское отделение всегда было одним из самых мощных. Надеюсь, все только улучшится. Программа была обширная, мощная. Хорошо сказали про работу с ветеранами. Жаль, что не говорили про молодежь. Думаю, это будет исправлено в ближайшее время. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

К новым обязанностям Светлана Яремчук приступит в ближайшее время.

Общество
На пост председателя регионального Союза журналистов утвердили три кандидатуры
16.05.2018
На пост председателя регионального Союза журналистов утвердили три кандидатуры
Общество
Состоялось прощание с председателем областного союза журналистов Ольгой Давиденко
20.04.2018
Состоялось прощание с председателем областного союза журналистов Ольгой Давиденко
Общество
Светлана Яремчук об ушедшей из жизни Ольге Давиденко: «Когда уходят такие люди, остаются их дела»
13.04.2018
Светлана Яремчук об ушедшей из жизни Ольге Давиденко: «Когда уходят такие люди, остаются их дела»
Общество
Директор медиахолдинга ОТВ откроет форум, посвященный комфортной городской среде
15.03.2018
Директор медиахолдинга ОТВ откроет форум, посвященный комфортной городской среде
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
сегодня в 18:30
Известны имена лучших игроков ЧМ по хоккею
Происшествия
Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы
  
сегодня в 18:18
Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы
Общество
Стикерами пометили разрешенные для фото места на ЖД вокзале
сегодня в 17:41
Стикерами пометили разрешенные для фото места на ЖД вокзале
Культура
Южноуральцев научат красиво писать
сегодня в 17:00
Южноуральцев научат красиво писать
Общество
Выдра Ваня в шоке! Его новая подружка установила свои порядки в вольере
  
сегодня в 16:53
Выдра Ваня в шоке! Его новая подружка установила свои порядки в вольере
Общество
Точки с бесплатным Wi-Fi работают в центре Челябинска
сегодня в 16:32
Точки с бесплатным Wi-Fi работают в центре Челябинска
Общество
Яма в дороге «уронила» велосипедиста в Копейске
  
сегодня в 16:19
Яма в дороге «уронила» велосипедиста в Копейске
Общество
Следователи посетят роддом и детскую больницу после смерти двух младенцев в Магнитогорске
сегодня в 16:12
Следователи посетят роддом и детскую больницу после смерти двух младенцев в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6