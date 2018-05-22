/ «Продвижение бренда за счет уникального контента». Светлана Яремчук представила программу развития Союза журналистов

Директор медиахолдинга ОТВ возглавила региональную организацию.

Председателя союза журналистов Челябинской области выбрали сегодня, 22 мая. 40 из присутствующих на заседании проголосовали за Светлану Яремчук. Им понравилась программа, представленная действующим директором медиахолдинга ОТВ, и ее планы на ближайшее будущее. Например, Светлана Яремчук предложила двигать бренд Союза журналистов с помощью уникального контента, который будет создаваться участниками общественного объединения. Пообещала обеспечить правовую защиту журналистов, создать площадку для обучения и развития. Нововведение Светланы Яремчук — работа с ветеранами, которые могут передать журналистский опыт.

На самом деле союз журналистов — работа планомерная и распределенная с людьми, которые войдут в состав правления. Можно успеть очень много, зная, что ты делаешь. Я надеюсь на объединение журналистского сообщества, его расширение. Надеюсь на новые проекты и новые идеи. И жду каждого из вас в составе нашего союза журналистов. — обратилась к журналистскому сообществу Светлана Яремчук.

Примером своей эффективной работы Светлана Яремчук назвала медиахолдинг ОТВ, развившийся в пять СМИ из одного телеканала. Она сообщила, что найдет время для обеих своих должностей. Светлана Яремчук пояснила, что уже провела несколько переговоров с предпринимателями, которые могут войти в попечительский совет Союза журналистов. А также попросила всех участников общественного объединения не терять запас энергии, потому что с ним Союз журналистов добьется больших высот.

Я очень рад, что конференция состоялась и прошла энергично. Хорошо, что Светлана Яремчук получила хороший мандат доверия. Значит, она хорошо будет работать на посту. Челябинское отделение всегда было одним из самых мощных. Надеюсь, все только улучшится. Программа была обширная, мощная. Хорошо сказали про работу с ветеранами. Жаль, что не говорили про молодежь. Думаю, это будет исправлено в ближайшее время. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

К новым обязанностям Светлана Яремчук приступит в ближайшее время.