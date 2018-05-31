/ Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин

Руководитель приступит к работе 1 июня.

Олег Дубровин возглавит медиахолдинг ОТВ. Председатель Общественной палаты вступит в должность с 1 июня. Распоряжение о назначении генеральным директором государственной медиаструктуры отдано Минимуществом Челябинской области.

Благодаря личному вкладу Светланы Григорьевны компания «Областное телевидение» получила стремительное развитие на информационном рынке. Под ее руководством сформирована команда настоящих профессионалов, достигнуты производственные и технические успехи. Новые же назначения проведены в логике объединения всех региональных медиаактивов в так называемый холдинг. Управление им — задача назначенного руководителя. — рассказал сайту «Первый областной» министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

Напомним, ранее Светлана Яремчук стала председателем Союза журналистов Челябинской области. За эту кандидатуру свои голоса отдали 40 участников заседания. Примером эффективной работы Яремчук назвала медиахолдинг ОТВ, развившийся в пять СМИ из одного телеканала. После кадровых перестановок Светлана Григорьевна перешла на должность советника генерального директора общества.