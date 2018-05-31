Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.59 -0.05 72.52 -0.01
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин

Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин

Руководитель приступит к работе 1 июня.
сегодня в 13:09
  |  Общество

Олег Дубровин возглавит медиахолдинг ОТВ. Председатель Общественной палаты вступит в должность с 1 июня. Распоряжение о назначении генеральным директором государственной медиаструктуры отдано Минимуществом Челябинской области.

Благодаря личному вкладу Светланы Григорьевны компания «Областное телевидение» получила стремительное развитие на информационном рынке. Под ее руководством сформирована команда настоящих профессионалов, достигнуты производственные и технические успехи. Новые же назначения проведены в логике объединения всех региональных медиаактивов в так называемый холдинг. Управление им — задача назначенного руководителя. — рассказал сайту «Первый областной» министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

Напомним, ранее Светлана Яремчук стала председателем Союза журналистов Челябинской области. За эту кандидатуру свои голоса отдали 40 участников заседания. Примером эффективной работы Яремчук назвала медиахолдинг ОТВ, развившийся в пять СМИ из одного телеканала. После кадровых перестановок Светлана Григорьевна перешла на должность советника генерального директора общества.

Общество
Светлана Яремчук признана одним из лучших медиаменеджеров России
25.05.2018
Светлана Яремчук признана одним из лучших медиаменеджеров России
Общество
«Продвижение бренда за счет уникального контента». Светлана Яремчук представила программу развития Союза журналистов
22.05.2018
«Продвижение бренда за счет уникального контента». Светлана Яремчук представила программу развития Союза журналистов
Общество
Светлана Яремчук об ушедшей из жизни Ольге Давиденко: «Когда уходят такие люди, остаются их дела»
13.04.2018
Светлана Яремчук об ушедшей из жизни Ольге Давиденко: «Когда уходят такие люди, остаются их дела»
Общество
Директор медиахолдинга ОТВ откроет форум, посвященный комфортной городской среде
15.03.2018
Директор медиахолдинга ОТВ откроет форум, посвященный комфортной городской среде
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
сегодня в 13:09
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
Политика
Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов
сегодня в 12:54
Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов
Общество
Куда вложиться, чтобы приумножить доход
сегодня в 12:45
Куда вложиться, чтобы приумножить доход
Общество
Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу
  
сегодня в 12:41
Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу
Политика
Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области
сегодня в 12:30
Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области
Происшествия
Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара
  
сегодня в 12:01
Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара
Общество
Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми
сегодня в 11:52
Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми
Происшествия
Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске
сегодня в 11:28
Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6