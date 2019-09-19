Свет вернулся в несколько домов на Северо-Западе Челябинска

Без электричества продолжают оставаться ещё около 5000 человек.

Послушать 00:00

В Курчатовском районе Челябинска специалисты компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» частично возобновили подачу электричества в дома. Но предстоит ещё долгая работа по восстановлению.

«Сегодня, 19 сентября, из-за разбушевавшейся стихии без света остались около 7500 человек. На данный момент электроэнергия появилась в домах почти 3000 жителей. Ещё 4500 пока остаются без света. На месте повреждения энергооборудования работают четыре ремонтно-восстановительные бригады Центральных и Челябинских городских электросетей компании, задействовано два РИСЭ», — сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Напомним, часть жителей Курчатовского района остались без света по причине повреждения двух ВЛ 110 кВ «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная». С 9:25 в «Челябэнерго» введен особый режим работы.

В остальные дома электроснабжение поступит сразу же, как только будут окончены работы по восстановлению. Сейчас в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий компания «Россети Урал» — «Челябэнерго» подготовила все силы и средства для борьбы с повреждениями.