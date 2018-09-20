/ Челябинскую свалку готовят к рекультивации

Восстанавливать землю будет управление экологии Челябинска.

Челябинская свалка прекратила свою работу 11 сентября. Полигон не просто закрыли, но начали готовить к передаче муниципалитету. Например, сейчас «Горэкоцентр» принимает грунт, чтобы сделать отсыпку верхнего слоя. Работы должны завершиться до 1 октября. Потом их оценит управление экологии.

С 1 октября МУП «Горэкцентр» свалка принадлежать не будет. Управление экологии должно заключить договоры на обеспечение противопожарных мероприятий и охраны территории свалки. С этого же момента управление экологии получает право объявлять конкурсы, менять подрядчика. В проектно-сметной документации будет заложен механизм рекультивации. После этого начнутся работы. — сообщил сайту «Первый областной» первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.

Напомним, что на месте свалки должен будет появиться холм, покрытый растительностью. Именно о таком будущем территории заявили в прошлом году, когда было принято окончательное решение о закрытии полигона.