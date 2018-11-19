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/ 500 миллионов на рекультивацию свалки поступят уже в следующем году

500 миллионов на рекультивацию свалки поступят уже в следующем году

Первые средства на реализацию проекта выделят в 2019 году.
сегодня в 14:18
  |  Общество

Борис Дубровский на аппаратном совещании с министрами рассказал, что первые 500 миллионов на рекультивацию свалки из федерального бюджета поступят уже в 2019 году.

В ходе визита в Челябинск Дмитрия Кобылкина губернатор Челябинской области заручился его поддержкой в рекультивации городской свалки. Из федерального бюджета на реализацию этого проекта будет выделено 500 млн рублей, на 2020 год — 1 982 млн рублей, и 494 млн рублей на 2021 год.

Для нас очень важны прозвучавшие цифры, в том числе 3 миллиарда рублей в проекте федерального бюджета на ликвидацию Челябинской городской свалки. Рассчитываем, что уже в следующем году придет первый транш в объеме 500 млн. рублей. — прокомментировал Борис Дубровский.

Помимо того, Борис Дубровский и Дмитрий Кобылкин обсуждали возможность переноса средств из федерального бюджета на решение одной из главных экологических проблем области — обводной канал реки Сак-Элга, которая загрязняется, проходя через «карабашские отвалы», и несет в Аргазинское водохранилище более 20 тысяч тонн солей и тяжелых металлов. Сейчас канал строится на средства из областного бюджета, на старте — второй проект очистных сооружений.

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