/ На территории южноуральских городов не останется свалок

Необходимость их рекультивации подтвердил Владимир Путин.

Ликвидировать свалки в черте городов России поручил Владимир Путин. Требование президента связано с переходом на новую систему обращения с отходами. Глава России напомнил, проблемы нужно решать уже сейчас, пока процесс налаживается. Челябинская область опережает поручения, например, свалку в южноуральской столице скоро начнут рекультивировать. Вывоз мусора туда не ведется уже полгода.

Нужно навести порядок в сфере избавиться от мутных структур. Надо сформировать нормальную систему обращения с отходами. Прошу ОНФ обеспечивать гражданский контроль. В ближайшие 2 года должны быть закрыты и рекультивированы свалки в черте городов, чтобы не накапливать тонны мусора. Необходимо переводить на новые решения производство. — сказал Владимир Путин.

До конца апреля в каждом регионе должен начать работу регоператор. В Челябинской области он взялся за вывоз мусора, а также его захоронение с 1 января.

Напомним, что Владимир Путин 20 февраля обратился с Посланием к Федеральному собранию.