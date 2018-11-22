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/ Что будет на месте закрытой городской свалки — решат челябинцы

Что будет на месте закрытой городской свалки — решат челябинцы

Дальнейшая судьба места решится совместно с жителями города. С такой инициативой выступил губернатор Борис Дубровский.
сегодня в 12:59
  |  Общество

Государственная Дума России в третьем чтении поддержала предложение по рекультивации челябинской городской свалки. Согласно новый поправкам, в Федеральный бюджет на все процедуры по нейтрализации будет направлено 2 миллиарда рублей в течение трех лет. Об этом в своем телеграмм-канале написал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

Два миллиарда рублей в течение трех лет — на дегазацию, откачивание фильтрата и, собственно, рекультивацию, в ходе которой вся свалка будет сначала укрыта специальной пленкой, а потом — превращена в большой зелёный холм. Первые попытки закрыть и рекультивировать объект были сделаны ещё в конце 80-х. Получилось только сейчас. — написал Владимир Бурматов.

Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба места решится совместно с жителями города. С такой инициативой выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Считаю, что идея отдать на решение жителей города вопрос об использовании ее площадей после рекультивации, правильное. Ждем от челябинцев проектов по ее благоустройству. Это почти центр города, большая площадь, перепад высот — 40 метров. Во многих регионах после рекультивации таких объектов, когда они становятся экологически безопасными, их используют для строительства горнолыжных трасс, площадок для занятий экстремальными видами спорта и так далее. — сказал Владимир Бурматов.

Уже рассматриваются идеи сделать на месте свалки экопарк, обучающий центр для специалистов в сфере экологии, музей утилизации отходов и даже трассу для мотокросса.

Помимо того, при поддержке Владимира Бурматова из Федерального бюджета в следующем году выделят 113 миллионов рублей на создание мощностей по мусоросортировке и мусоропреработке. На мероприятия по лесовосстановлению, а также — на приобретение лесопожарной техники и охрану лесов в бюджете заложено по 20 миллионов рублей в год в течение трех лет и по 95 миллионов рублей год в течение трех лет, соответственно.

Отметим, что принятый Государственной Думой бюджет на ближайшие три года сформирован со значительным профицитом — это почти 2 триллиона рублей.

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