/ На ликвидацию свалки Челябинска выделят 3 миллиарда рублей

Деньги пойдут из федерального бюджета.

На ликвидацию челябинской свалки направят дополнительные 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы России, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Деньги на ликвидацию главного челябинского «гнойника» и виновника 1/5 всех вредных выбросов в атмосферу областного центра — городской свалки — мы нашли. Ко второму чтению бюджета удалось выбить дополнительное федеральное финансирование на рекультивацию объекта. 2019 год — 500 миллионов рублей, 2020 год — 1 982 195,7 тысячи рублей, 2021 год — 494 350 тысяч рублей. Итого на три года почти три миллиарда рублей. Огромная сумма, которой в бюджете области просто не было. — уточнил Владимир Бурматов.

Как уверяет чиновник, комитет по экологии уже официально проголосовал и одобрил эти цифры. Кроме того, на мусоропереработку и сортировку отходов в Челябинской области на 3 года выделено 215 миллионов рублей, а на восстановление лесов и закупку лесопожарной техники из федерального бюджета выделят по 20 и 95 миллионов в течение 3 лет.