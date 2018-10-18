/ Рекультивацию свалок в городах субсидировала Челябинская область

Регион готовится к обновлению системы обращения с ТКО.

Одним из первых шагов введения новой системы обращения с отходами стал вывод свалок из города. В Челябинске и Магнитогорске это уже сделано, полигоны расположены вдали от населенных пунктов. То же ждет Озерский, Троицкий, Златоустовский, Верхнеуфалейский округа, Карталинский и Аргаяшский районы. Свалки, которые были в городах, рекультивируют. На эти цели губернатор Борис Дубровский поручил выделить субсидию.

В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает. Построение новой системы обращения с отходами — это не только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований. Наша общая цель — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора. — прокомментировал Борис Дубровский.

Новая система работы с ТКО будет действовать с 1 января 2019 года. Тогда же станут внедрять раздельный сбор мусора. Больше тысячи контейнеров уже закупили за счет средств федерального бюджета.