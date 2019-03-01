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/ Жители Челябинской области оценили эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления

Жители Челябинской области оценили эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления

Итоги опроса населения рассмотрела экспертная комиссия.
сегодня в 16:58
  |  Общество

Экспертная комиссия под председательством заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова провела заседание, на котором рассмотрела итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также унитарных предприятий и учреждений за 2018 год.

Подобные опросы проводятся ежегодно с 1 января по 31 декабря, по Указу президента Владимира Путина от 28 апреля 2008 года № 607, а также Постановлений Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского от 29 марта 2013 года № 94 и от 17 марта 2015 года № 63. Принять участие в опросе можно через онлайн-площадки на официальных сайтах правительства и администраций округов и районов. В 2018 году в опросе приняли участие около 15,5 тысяч респондентов. Для того, чтобы опрос могли пройти все желающие, были оборудованы специальные места с компьютерами в МФЦ, библиотеках, учреждениях соцзащиты и других организациях области.

Опрос проводится под личным контролем Губернатора Челябинской области. Борис Александрович высоко ценит обратную связь, всегда слышит и понимает, что ему говорят люди. И свою деятельность строит, исходя из их интересов. И он настаивает на том, чтобы власти всех уровней вели непрерывный диалог с жителями региона. Опрос — один из инструментов для получения обратной связи от населения. Граждане получают возможность указать на действительно проблемные сферы, а главы муниципалитетов, опираясь на результаты опроса, должны точечно концентрировать усилия на вопросах, волнующих людей. Чем больше людей принимает участие в опросе, тем эффективнее управление на местах. Правительство Челябинской области, в свою очередь, с помощью различных программ оказывает поддержку территориям, в том числе финансированием важнейших сфер из областного бюджета. — рассказал вице-губернатор Руслан Гаттаров.

В опросе выявляется удовлетворенность населения по 13 критериям. В них входит деятельность глав муниципальных образований, транспортное обслуживание, качество дорог, благоустройство, предоставление услуг ЖКХ.

Удовлетворенность состоянием дворов, по сравнению с прошлым годом, выросла на 5%, в 2018 году она составляет 40%. На 2,4% выросла и удовлетворенность благоустройством территорий: сейчас этот показатель составляет 47%. Вопросы электроснабжения стабильно остаются наиболее удовлетворительными — 77%.

Менее всего жители области удовлетворены состоянием автомобильных дорог — всего 24,4%. Удовлетворенность деятельностью главы муниципалитета осталась практически на прежнем уровне — 48,4%, а администрации — немного снизилась и составила чуть больше 47%.

По всем критериям опроса лучший прирост показали Каслинский район (по 6 из 13 критериев); наибольшее снижение — Карталинский (по 4). При этом, если рассматривать среднюю удовлетворенность по всем критериям опроса (среднеарифметическую), то здесь картина выглядит иначе. Среди лучших отмечены Магнитогорск и Увельский район, а лидером является Кусинский. В отстающих: Верхнеуральский район, Миасс и Карталинский район. — подчеркнула первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Главы, чьи территории имели наивысший показатель удовлетворенности, зачитали доклады после объявления результатов. Также доклады зачитали главы с низкими показателями. Глава Кусинского муниципального района Виктор Пенягин поделился методами работы, способствующими достижению высоких результатов. Исполняющий обязанности глава Карталинского района Сергей Ломовцев рассказал о причинах низкой оценки и о мерах, которые будут предприняты для ее повышения. Территориям с неудовлетворительным результатам необходимо будет разработать программы по повышению результативности деятельности органов самоуправления.

Данные из опроса населения будут учитывать при мониторинге эффективности деятельности органов самоуправления. Вы можете принять участие в аналогичном вопросе за период с 1 января по 31 декабря 2019, он проводится в настоящее время.

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