/ Жители Челябинской области оценили эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления

Итоги опроса населения рассмотрела экспертная комиссия.

Экспертная комиссия под председательством заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова провела заседание, на котором рассмотрела итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также унитарных предприятий и учреждений за 2018 год.

Подобные опросы проводятся ежегодно с 1 января по 31 декабря, по Указу президента Владимира Путина от 28 апреля 2008 года № 607, а также Постановлений Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского от 29 марта 2013 года № 94 и от 17 марта 2015 года № 63. Принять участие в опросе можно через онлайн-площадки на официальных сайтах правительства и администраций округов и районов. В 2018 году в опросе приняли участие около 15,5 тысяч респондентов. Для того, чтобы опрос могли пройти все желающие, были оборудованы специальные места с компьютерами в МФЦ, библиотеках, учреждениях соцзащиты и других организациях области.

Опрос проводится под личным контролем Губернатора Челябинской области. Борис Александрович высоко ценит обратную связь, всегда слышит и понимает, что ему говорят люди. И свою деятельность строит, исходя из их интересов. И он настаивает на том, чтобы власти всех уровней вели непрерывный диалог с жителями региона. Опрос — один из инструментов для получения обратной связи от населения. Граждане получают возможность указать на действительно проблемные сферы, а главы муниципалитетов, опираясь на результаты опроса, должны точечно концентрировать усилия на вопросах, волнующих людей. Чем больше людей принимает участие в опросе, тем эффективнее управление на местах. Правительство Челябинской области, в свою очередь, с помощью различных программ оказывает поддержку территориям, в том числе финансированием важнейших сфер из областного бюджета. — рассказал вице-губернатор Руслан Гаттаров.

В опросе выявляется удовлетворенность населения по 13 критериям. В них входит деятельность глав муниципальных образований, транспортное обслуживание, качество дорог, благоустройство, предоставление услуг ЖКХ.

Удовлетворенность состоянием дворов, по сравнению с прошлым годом, выросла на 5%, в 2018 году она составляет 40%. На 2,4% выросла и удовлетворенность благоустройством территорий: сейчас этот показатель составляет 47%. Вопросы электроснабжения стабильно остаются наиболее удовлетворительными — 77%.

Менее всего жители области удовлетворены состоянием автомобильных дорог — всего 24,4%. Удовлетворенность деятельностью главы муниципалитета осталась практически на прежнем уровне — 48,4%, а администрации — немного снизилась и составила чуть больше 47%.

По всем критериям опроса лучший прирост показали Каслинский район (по 6 из 13 критериев); наибольшее снижение — Карталинский (по 4). При этом, если рассматривать среднюю удовлетворенность по всем критериям опроса (среднеарифметическую), то здесь картина выглядит иначе. Среди лучших отмечены Магнитогорск и Увельский район, а лидером является Кусинский. В отстающих: Верхнеуральский район, Миасс и Карталинский район. — подчеркнула первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Главы, чьи территории имели наивысший показатель удовлетворенности, зачитали доклады после объявления результатов. Также доклады зачитали главы с низкими показателями. Глава Кусинского муниципального района Виктор Пенягин поделился методами работы, способствующими достижению высоких результатов. Исполняющий обязанности глава Карталинского района Сергей Ломовцев рассказал о причинах низкой оценки и о мерах, которые будут предприняты для ее повышения. Территориям с неудовлетворительным результатам необходимо будет разработать программы по повышению результативности деятельности органов самоуправления.

Данные из опроса населения будут учитывать при мониторинге эффективности деятельности органов самоуправления. Вы можете принять участие в аналогичном вопросе за период с 1 января по 31 декабря 2019, он проводится в настоящее время.