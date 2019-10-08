В Челябинске два дня не будет работать ЗАГС

Отделение в Металлургическом районе не сможет принимать горожан.

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В Челябинске временно не будет работать отделение ЗАГС Металлургического района. Это связано с аварийной ситуацией, сообщают в администрации города. Все, кто хочет попасть на прием, могут обратиться в другие отделения или подать заявку, не выходя из дома.

«Государственные услуги по оформлению актов предоставляются в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском, Центральном учреждениях ЗАГС, через МФЦ города Челябинска, а также Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В ЗАГС Металлургического района корреспонденту сайта «Первый областной» пояснили, что в здании ремонтируют крыльцо. Однако все, у кого на этот день назначены регистрация или же расторжение брака, будут приняты в назначенное время.