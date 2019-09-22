Алексей Текслер выделит 300 тысяч рублей семье, родившей ребенка в Турции

Как рассказал отец, малыша выписали из реанимации.

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Глава челябинской области поможет молодоженам, которые оказались в трудной жизненной ситуации в Турции. Алексей Текслер выделит родителям 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, сумму направят на погашение задолженности перед турецкой больницей, а ребенок с матерью прилетит в Челябинск, как только врачи разрешат транспортировку.

Как рассказал отец ребенка, с малышом все хорошо, но лететь домой на Южный Урал пока что не могут.

«Малыша выписали из реанимации. Местные врачи говорят, что лететь можете хоть сейчас. Но российские специалисты сказали, что нужно набрать вес», — рассказывает отец ребенка.

В августе молодожены отправились в романтическое путешествие в Турцию. В этот момент жена находилась на седьмом месяце беременности. Перелет женщина перенесла хорошо. На отдыхе от экстремальных развлечений решили отказаться, но спустя 3 дня у женщины отошли воды и начались схватки. Местные врачи экстренно провели кесарево сечение. Теперь мать остается с ребенком в Турецкой больнице, а отец вернулся в родной город, чтобы как можно быстрей решить проблему с перелетом семьи в Челябинск.