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/ «Цинковой свадьбой» отметили День металлурга челябинские промышленники

«Цинковой свадьбой» отметили День металлурга челябинские промышленники

Сотрудники предприятия получили квартиры, награды и медали.
сегодня в 11:31
  |  Общество

Челябинский цинковый завод отметил сразу два праздника — День металлурга и день рождения предприятия. Завод был построен и введен в эксплуатацию в 1935 году. С тех пор удалось нарастить объемы производства и расширить штат.

К этому дню на цинковом заводе приурочили свой праздник — «Цинковую свадьбу». Мероприятие дате возможность сотрудникам провести время с семьей, поучаствовать в конкурсах и получить заслуженные награды.

День металлурга — наш главный праздник. Все основные награды вручаются сотрудникам именно в этот день от имени правительства Челябинской области, завода за те успехи, которых удалось достичь за год. Мы заканчиваем большую программу реконструкции по выходу на производительность 200 тысяч тонн по цинку. Конечно, есть люди, которые внесли наибольший вклад в этот процесс. Сегодня мы их и чествуем. — поделился генеральный директор ПАО «Челябинский цинковый завод» Павел Избрехт.

Семья Лескиных получила новую двухкомнатную квартиру. Она находится на северо-западе Челябинска. Пополнение в семействе совпало с расширением жилплощади.

Цинковый завод обладает социальной программой, которая дает стимул для работы. Для меня это возможность двигаться вперед и познавать что-то новое. Мой руководитель это отметил. — рассказал сайту «Первый областной» Сергей Лескин.

Напомним, каждое третье воскресенье июля традиционно отмечается День металлурга. На Южном Урале это значимый профессиональный праздник.

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