Суворов, сервис-дизайн и эмпатия: чему учат будущих управленцев на четвертом модуле «Героев Южного Урала»

Со слушателями разбирают приемы великого полководца и учат смотреть на госуслуги глазами человека

В одной из школ безымянного города открывают элитный класс изобретателей. Из 25 мест пока заполнены только пять: их заняли сын директора школы, сын завуча и три ребенка известных родителей, хотя конкурс прошли две сотни ребят. Почему так случилось, должны выяснить слушатели программы «Герои Южного Урала». На этой неделе они проходят завершающий, четвертый, модуль обучения. На занятия заглянули и журналисты медиахолдинга «Первый областной».

«Заключительный очный этап обучения проходит в Миассе и посвящен теме „Современные технологии управления“. На этот раз в программе больше тренингов и мастер-классов, которые помогают закрепить теорию», — рассказала член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Светлана Абрамкина.

Пожалуй, одно из самых необычных занятий провел бизнес-тренер из Екатеринбурга Артемий Подтяжкин.









Спикер учил героев выстраивать стратегию руководства «по-суворовски». Слушатели смотрели отрывки из фильма «Суворов», который был снят еще в 1940 году, и анализировали приемы, которые великий полководец использовал, чтобы добиться желаемого результата: как мотивировал на бой солдат пред взятием Измаила и как отстаивал свою позицию перед императором.





«Личность Суворова, конечно же, вдохновляет. Особенно нас, кто пришел „из-за ленточки“. Однако чтобы руководить, одного тренинга мало. Искусству управления нужно учиться. Но подход интересный и необычный», — оценил тренинг участник программы «Герои Южного Урала» из Челябинска Александр Нечепоренко.

Сам Александр почти 30 лет работает в сфере финансов и управления. На СВО в свое время ушел добровольцем.

«В военкомате на меня смотрели с недоумением: „Ты начальник отдела в Минфине? И куда ты собрался? Зачем тебе это надо?“ А как объяснить? Нас все детство воспитывали на фильмах о Великой Отечественной войне. Я мечтал защищать Родину. В армию не попал из-за зрения: уже тогда было −5, а сейчас −8. Но пришел фашизм, и я понял: нужно ехать „за ленточку“», — рассказывает Александр.

В январе 2023-го челябинец заключил контракт с отрядом «Барс», полгода Нечепоренко провел на переднем крае обороны. Сейчас старается быть полезным на гражданской службе.

Александр возглавляет областной «Бизнес-инкубатор». Организация занимается поддержкой молодых предпринимателей: предоставляет в аренду офисы по льготной цене. Вместе с коллегами Александр разрабатывает проект привлечения в бизнес студенческой молодежи. Защита проекта станет выпускной работой программы «Герои Южного Урала».

Еще одним ярким спикером четвертого модуля стала декан факультета управления Челябинского филиала РАНХиГС Ольга Буторина. Доцент рассказывала о сервис-дизайне.





«Это технология, которая настраивает государственные услуги на человека. Будущему руководителю важно развивать эмпатию, чтобы понять, что нужно человеку, с какими потребностями он приходит, с какими барьерами сталкивается. Проведя анализ, мы можем посмотреть на ситуацию глазами человека, снять барьеры и повысить удовлетворенность услугой, улучшить качество жизни», — говорит Ольга Буторина.

На тренинге Ольги Буториной герои не только слушали лекцию, но и разыгрывали небольшие сценки, чтобы примерить на себя разные роли южноуральцев. Кто-то даже стал школьником, мечтающим поступить в элитный класс. Будущие управленцы смогли сами прочувствовать, как порой невнимательное и нечуткое отношение к людям вредит общему делу.





Четвертый модуль программы «Герои Южного Урала» завершится уже на этой неделе. Далее все участники будут защищать индивидуальные проекты, после чего каждому будет выдан диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.

Напомним, обучение проходит по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» и рассчитано на один год. Ранее слушатели уже прошли три образовательных модуля. Первый был посвящен теме «Государственная политика и система государственного управления». После его завершения каждому участнику был назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, а также крупных промышленных предприятий. Второй модуль был посвящен теме «Экономика и финансы», третий модуль охватывал вопросы регионального и муниципального управления, а в межмодульный период участники проходили стажировки.

Финальный модуль «Героев Южного Урала» свел участников из Челябинска и Екатеринбурга.

Программа «Герои Южного Урала», созданная по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в исполнительных органах и органах местного самоуправления, а также в общественных и коммерческих организациях.

Кстати, каждый модуль программы «Герои Южного Урала» завершается разбором полетов.