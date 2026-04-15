Финальный модуль «Героев Южного Урала» свел участников из Челябинска и Екатеринбурга

Ветераны СВО из двух регионов обменялись опытом на заключительном этапе обучения

В Миасском городском округе проходит четвертый, заключительный образовательный модуль программы «Герои Южного Урала». Сегодня его участники встретились с коллегами из Свердловской области — слушателями программы «Управленческие кадры Урала».

Полпред Артем Жога в видеообращении назвал проведение совместных занятий крайне удачной идеей.

«Это хороший пример межрегионального сотрудничества, который позволит кратно усилить эффект от вашего обучения. Я считаю очень важным, чтобы ветераны помнили: глава государства Владимир Владимирович Путин назвал бойцов специальной военной операции элитой и золотым фондом России. Мы не можем подвести верховного главнокомандующего»,

— сказал Артем Жога.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поприветствовал участников в видеообращении и отметил, что за время обучения они не только овладели управленческими навыками, но и прошли стажировки в органах власти и на предприятиях.

«Я с полным правом называю участников программы своими коллегами и членами команды Челябинской области. Многие уже получили предложения о работе, некоторые стали депутатами представительных органов, получив поддержку земляков. Не дожидаясь дипломов, вы трудитесь на благо Южного Урала — это выбор ответственных и решительных людей», — подчеркнул Алексей Текслер.





Он добавил, что в четвертом модуле для участников пройдут тренинги, встречи с главами муниципалитетов и управленческие поединки.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что в сложное время стране нужны сильные люди, готовые служить Родине не только на поле боя, но и в мирной жизни.

«Мы гордимся подвигами участников специальной военной операции и с уважением относимся к желанию бойцов, вернувшись с передовой, учиться и быть полезными стране и дальше. Сегодняшняя встреча — это не просто обмен опытом, это встреча крепкого, надежного боевого братства, которое достойно показало себя в бою и, уверен, эффективно сработает на благо родных регионов и России», — сказал Денис Паслер.





Программа «Герои Южного Урала» стартовала чуть больше года назад. Ее участники — ветераны специальной военной операции, которые проходят обучение управленческим компетенциям.