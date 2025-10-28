Каждый модуль программы «Герои Южного Урала» завершается разбором полетов

Цель — сделать проект лучше

Каждый модуль образовательного проекта «Герои Южного Урала» в Челябинской области завершается разбором полетов. Члены общественного совета общаются с участниками и их наставниками, чтобы выявить слабые и сильные места и сделать проект еще лучше.

«После каждого этапа мы оцениваем мнения и опыт участников и наставников, выявляем проблемные зоны и точки роста, формируем план действий для успешного прохождения следующего этапа. Участники изучили новые компетенции, прошли курс по бережливым технологиям, посетили тренинги и мастерские по ораторскому искусству», — рассказала член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Светлана Абрамкина.

Программа не только дает ветеранам СВО новые знания и навыки, но и помогает им по максимуму раскрыть свой потенциал. Все это направлено на то, чтобы в будущем те, кто ранее отстаивал интересы страны на СВО, развивали родной регион и страну в целом и служили на благо людей.

Ранее участники программы успешно прошли второй модуль, изучив экономику, промышленную и аграрную политику, а также налоговую систему. Модуль включал в себя не только теорию, но и практику на предприятиях.