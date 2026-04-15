Палатки, ИИ, социалка: герои Южного Урала готовят выпускные работы

Участники программы рассказали, какие темы взяли в разработку

В Миасском городском округе проходит четвертый, заключительный образовательный модуль программы «Герои Южного Урала». Участники — ветераны специальной военной операции из Челябинской области — готовятся к защите выпускных работ, которая состоится в июне.

Как рассказал директор челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко, программа вышла на финишную прямую.

«Это завершающий модуль, но еще предстоит защита работ в июне. На первом модуле мы изучали государственное управление, второй был посвящен экономике и финансам, на третьем рассматривали уровень регионального и муниципального управления, а четвертый модуль — это эффективные технологии управления. Будем учить методикам управления коллективом, командообразованию и применению полученных знаний на пользу области и стране», — пояснил Евгений Алдошенко.





Участники программы поделились темами своих выпускных проектов. Данил Шашков готовит открытие детского оздоровительного лагеря «Патриот Южного Урала» в Миассе.

«Тема у меня — открытие детского оздоровительного лагеря. Сейчас мы зашли в реестр лагерей, осталось пройти педагогическую экспертизу и приступить к работе. Детей ожидает насыщенная программа, связанная с детской психологией, историей России, развитием медиаконтента, начальной военной подготовкой», — рассказал Данил Шашков.





Лагерь будет палаточным, полевого типа, построен с нуля за собственные средства участника.

Андрей Мурзин работает над проектом по промышленной кооперации и инвестиционному потенциалу Челябинской области.

«Основное в работе — создание механизмов для упрощения сбора информации по предприятиям, потому что их много, и порой мы не знаем, что продукция одного востребована у соседа. Проект направлен на то, чтобы облегчить формирование информации для органов государственной власти», — отметил он.

Наставником Андрея Мурзина стал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Олег Курсанин стажируется в министерстве промышленности, его наставник — министр промышленности Михаил Кнауб. Тема проекта Олега связана с экологией и природой. Он отметил, что программа помогла участникам сплотиться.





Андрей Орехов, участник из Магнитогорска, рассказал, что его выпускной проект связан с социальной поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

«Это комплексный перечень мер поддержки парней, в том числе семей погибших. Наставник у меня — Олег Порфилов, директор по персоналу Магнитогорского металлургического комбината. Он курирует все программы, связанные с бойцами. После первого модуля я поучаствовал в праймериз, занял второе место, прошел в Законодательное собрание Челябинской области», — сообщил Андрей Орехов.





Он также добавил, что депутатская работа — это большая общественная нагрузка, но интересная.

Юрий Ахмеров готовит проект по созданию организации для помощи инвалидам — трудоустройству, реабилитации, социальной адаптации.

«Нужно вывести людей из одиночества. Человеку нужна компания, нужна работа, чтобы он проснулся и знал — ему надо на работу, вечером в спортзал, чтобы не замкнулся в себе. Также планируем проводить экскурсии в музее, который открыли при участии парней с передовой», — рассказал Юрий Ахмеров.





До участия в программе и Андрей Орехов, и Юрий Ахмеров работали на ММК.

Участник Рустем Гайсин выбрал наставником министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Ксензова. Его выпускная работа посвящена использованию искусственного интеллекта для обследования и наблюдения за состоянием дорожного покрытия.

«Чтобы оперативно проводить ремонт дорог. Если система выявляет дефект, ремонтники выезжают и устраняют», — пояснил Рустем Гайсин.





Он также отметил, что программа дала понимание работы правительства и министерств, а боевое братство объединяет участников.

Многие ветераны отметили, что «Герои Южного Урала» помогли им социализироваться после возвращения с фронта.

«В программу я пришел практически сразу после завершения контракта, и социализация как ветерана прошла более успешно. Затронуты различные темы, были культурные, спортивные мероприятия. Это позволяет поделиться опытом, выслушать советы более опытных товарищей. Это очень сильный рывок в плане социализации», — поделился Андрей Мурзин.

Также участники встретились с делегацией свердловской программы «Управленческие кадры Урала».





Данил Шашков высоко оценил организацию челябинской программы.

«Я считаю, что Челябинская область занимает первое место во всей России по организации региональной программы. Я общаюсь со свердловскими, самарскими и другими регионами — у нас в области это на крутом уровне организовано», — сказал Данил Шашков.

Андрей Мурзин добавил, что интересно сравнить опыт разных регионов.

Защита выпускных работ состоится в июне. Многие участники уже получили предложения о работе в органах власти и намерены продолжить служить региону и стране уже в гражданской сфере.