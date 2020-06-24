Челябинские зоозащитники спасли из бетонной западни обессиленного щенка

Малышка больше суток просидела без еды и воды между двумя стенами.

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Центр Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО рассказал историю спасения маленького щенка, который застрял между двух строений. Произошло это в поселке Садовом Сосновского района. Зоозащитники о случившемся узнали из соцсетей и сразу же выехали на место. Оказалось, что щенок в западне находится уже больше суток.

«К сожалению, ни одна служба города в очередной раз не выехала спасать маленькую жизнь... Как только мы увидели пост о бедном щенуле, сразу же выдвинулись на место.. Затягивать было нельзя, ведь щенок уже больше суток сидел в западне, без воды, еды и возможности пошевелиться. Приехав на место, мы поняли, что все не так уж и просто», — рассказывают зоозащитники.

Щенок застрял в щели не больше 10 сантиметров в ширину. Малыш скулил от боли и безысходности. Спасатели животных больше часа пытались вытянуть его спецсредствами, но все было тщетно, кирпичная засада не отпускала. Щенок настолько сильно застрял между постройками, что не мог даже шевелиться. Было принято решение сломать стену.

«Тут нужно отдать должное строителям, раньше дома строили на века. Стена давалась нелегко, но спустя полчаса мы наконец-то увидели черный пушистый комок, который застрял так сильно, что достать его через дыру в стене, при этом не повредив, оказалось непростой задачей. И вот, спустя какое-то время, щенок наконец то оказался на свободе! Как оказалось, это была девочка», — добавляют участники спасательной операции.

Малышка еле стояла на ногах от усталости, голода и обезвоживания. Щенка было решено отправить в стационар для восстановления. В настоящее время зоозащитники просят помощи в оплате ветеринарных услуг, а также поиске нового дома для спасенного щенка.