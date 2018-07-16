/ Последний этап отключения горячей воды предстоит челябинцам

Опрессовка начнется во вторник.

Власти Челябинска предупреждают о начале последнего этапа опрессовки. Коммунальщики перешли в завершающую стадию подготовки к предстоящему отопительному сезону. В период с 17 по 31 июля горячая вода исчезнет почти из тысячи жилых домов, социальных и медицинских учреждений.

Горячая вода будет отключена по 31 июля в 987 жилых домах, 46 детских садах, 45 учебных и 40 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического. — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Первый областной» приводит список адресов, дома на которых останутся без воды. Ищите здесь, если еще не попали под опрессовку:

Власти города информируют, что срок отключения может меняться в зависимости от ситуации. Если проверка пройдет без инцидентов, вода вернется в дома челябинцев раньше. Если будут выявлены аварийные ситуации, опрессовка продлится.