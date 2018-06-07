/ ЮУрГУ впервые вошел в престижный британский рейтинг вузов

Александр Шестаков сравнил достижение с «движением вверх».

Южно-Уральский государственный университет вошел в тысячу лучших вузов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Рейтинг является одним из авторитетных в научном мире. ЮУрГУ удалось достичь такого результата благодаря активной академической деятельности и хорошей репутации среди работодателей.

Вхождение ЮУрГУ в глобальный общемировой рейтинг QS — значимое достижение для университета, ведь специалистами оцениваются такие параметры, как репутация в научной сфере, в академической среде, учитывается мнение работодателей, публикационная активность. Множество сотрудников вуза включено в эту работу, и она открывает хорошие перспективы. Мы продолжаем улучшать качество образования. С сентября запускаем технологию проектного обучения. Часть проектов, безусловно, будет реализована в промышленности или в социальной сфере. Проектное обучение окажет влияние на продвижение ЮУрГУ в рейтинге и положительно скажется на нашей репутации среди работодателей. Направлений нашей деятельности множество, и все они — движение вверх. — подчеркнул Александр Шестаков.

Напомним, ранее ЮУрГУ попал в международный рейтинг привлекательности учебных заведений, подготовленный агентством Round University Ranking. Тогда вуз занял 718 строчку рейтинга.