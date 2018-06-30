/ Южно-Уральский госуниверситет попал в рейтинг Forbes

Вуз оказался в топ-100 самых элитных.

Южно-Уральский государственный университет вошел в 100 элитных вузов по версии бизнес-издания Forbes. Для того, чтобы попасть с рейтинг, необходимо продемонстрировать высокое качество образования, востребованность выпускников и статусность учреждения. ЮУрГУ вошел в топ-100.

Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. — отметили авторы райтинга.

Отметим, что в первую десятку вошли вузы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также отмечены высшие образовательные учреждения Казани, Томска, Екатеринбурга, Уфы и других городов.