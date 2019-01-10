/ Челябинская область вновь оказалась в Дельфийском рейтинге лучших регионов России

Южноуральская делегация намерена повторить успех в этом году.

Челябинская область начинает год с высоких достижений в области профессионального мастерства: в Дельфийском рейтинге регион расположился на 19 позиции. Второй год подряд Челябинская область оказывается в топ-20. Ранее регион, несмотря на большое количество танцоров, музыкантов, актеров, парикмахеров, дизайнеров, кулинаров, не мог похвастаться таким достижением.

Первое место в Командном первенстве заняла Москва. Представитель УрФО Тюменская область оказалась на 5 месте, Свердловская — на 9. Челябинская область на 19 позиции, делит строчку с Забайкальским краем, Вологодской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. — сообщают представители оргкомитета Дельфийских игр.

В прошлом году Челябинская область привезла с Дельфийских игр сразу 4 награды: саксофонист Владимир Пецкус занял первое место в возрастной группе «10−13 лет» и получил специальный диплом за лучшее исполнение виртуозной пьесы. Ника Степанова, играющая на флейте, получила специальный диплом за творческий потенциал. В исполнении эстрадного и эстрадно-спортивного танца не нашлось равных хореографической студии «Дети Магнитки».

Восемнадцатые Дельфийские игры пройдут в Ростовской области с 19 по 24 апреля. Южноуральская делегация обязательно примет в них участие. Победители в 29 номинациях искусства получат премии, выплаты за счет средств гранта Президента РФ. Кроме того, будет сформирована Дельфийская сборная для участия в международных мероприятиях.