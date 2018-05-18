/ Студенты ЮУрГУ оценят профессионализм преподавателей

Вуз запустил анонимное анкетирование.

Студенты и преподаватели в ЮУрГУ «поменялись местами». Теперь учащиеся выставляют оценки профессорам и доцентам, основываясь на впечатлениях от работы с ними. Важно, насколько применимы будущими бакалаврами полученные от преподавателя знания, доступно ли он преподносит материал, как проходят зачеты и экзамены, толерантен ли преподаватель к мнению студентов. Оценка проводится с помощью анонимного анкетирования.

Благодаря анкетированию студенты сами смогут влиять на повышение качества учебных дисциплин и уровень преподавания в родном вузе. Администрация вуза сможет проанализировать актуальные сведения о качестве содержания образовательных программ высшего образования и работе преподавателей и использовать эти сведения, например, при корректировке учебных планов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

Оценка преподавателей проводится в рамках реализации в университете программы 5−100. ЮУрГУ планирует войти в пятерку лучших вузов страны.