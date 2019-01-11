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/ Создать компьютерную игру за 48 часов приглашают южноуральцев

Создать компьютерную игру за 48 часов приглашают южноуральцев

В ЮУрГУ в шестой раз пройдет мировой конкурс по разработке компьютерных игр.
сегодня в 15:13
  |  Общество

На базе высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ в шестой раз пройдет мировой конкурс по разработке компьютерных игр Global Game Jam. Участникам соревнований дается 48 часов, чтобы собрать команду с нуля и создать игру на заданную тему. Одновременно в соревнованиях примут участие более 20 тысяч программистов, художников и гейм-дизайнеров.

Участие в Global Game Jam — это лучший способ начать разрабатывать игры, познакомиться с единомышленниками и реализовать свои экспериментальные идеи. Прототипы таких игр, как Surgeon Simulator, Lovers in a Dangerous Spacetime и Mushroom 11, впервые были разработаны именно на GGJ, но впоследствии стали коммерчески успешными хитами и получили престижные награды Independent Games Festival. Кроме того, Global Game Jam еще и отличный способ учиться разработке видеоигр, ведь участвовать могут как новички, так и профессионалы, а все игры прошлых лет и их исходные коды доступны на официальном сайте GGJ. — гласит сообщение на сайте правительства Челябинской области.

Соревнования пройдут с 25 по 27 января. Спонсорами мероприятия выступают крупнейшие компании и университеты мира: Facebook, Google, MIT, California Polytechnic University. Спонсорами мероприятия в ЮУрГУ стали известные IT-компании Челябинска и Екатеринбурга: СКБ Контур, TAPCLAP, Caravan Games и Napoleon IT.

Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте Gobal Game Jam.

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