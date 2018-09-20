Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.01 -0.74 78.36 -0.81
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 12:19
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Преподаватели из Северной Кореи приехали перенимать опыт челябинских коллег

Преподаватели из Северной Кореи приехали перенимать опыт челябинских коллег

Учителя узнают о российских образовательных технологиях.
сегодня в 16:43
  |  Общество

Группа из пяти учителей из Северной Кореи прилетит в Челябинск сегодня, 20 сентября. Преподаватели из самой закрытой страны мира посетят ряд образовательных учреждений города, чтобы перенять опыт преподавания городских и сельских образовательных учреждений. Также учителя из КНДР узнают о современных образовательных технологиях.

Так, 21 сентября они отправятся в Челябинский областной лицей-интернат для одаренных детей. Помимо этого, на другие дни запланировано посещение лицея № 11, физико-математического лицея № 31, Челябинского государственного университета, Челябинского педагогического колледжа № 1. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве образования Челябинской области.

Кроме того, гостей Челябинской области ждет обширная культурная программа: поход в Театр оперы и балета, экскурсии по музеям и картинным галереям, а также пешие прогулки по городу.

Напомним, ранее в самой закрытой стране мира побывал ансамбль танца «Урал». Южноуральский коллектив стал гостем фестиваля искусств, приуроченного ко дню рождения Ким Ир Сена.

Общество
Студенты ЮУрГУ оценят профессионализм преподавателей
18.05.2018
Студенты ЮУрГУ оценят профессионализм преподавателей
Общество
Сотни студентов и преподавателей поблагодарили ветеранов во время «Вальса Победы»
07.05.2018
Сотни студентов и преподавателей поблагодарили ветеранов во время «Вальса Победы»
Культура
Актеры, библиотекари и преподаватели получили по 100 тысяч от Бориса Дубровского
29.12.2017
Актеры, библиотекари и преподаватели получили по 100 тысяч от Бориса Дубровского
Общество
Челябинские учителя русского, математики и английского вошли в ТОП-10 преподавателей России
28.11.2017
Челябинские учителя русского, математики и английского вошли в ТОП-10 преподавателей России
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Представители Челябинской области выступили на заседании совета по молодежной политике УрФО
сегодня в 17:55
Представители Челябинской области выступили на заседании совета по молодежной политике УрФО
Происшествия
Труп девушки обнаружили возле «многоэтажки» в Курчатовском районе
сегодня в 17:27
Труп девушки обнаружили возле «многоэтажки» в Курчатовском районе
Общество
Прогулку Бориса Дубровского с супругой сняли на видео жители Кыштыма
  
сегодня в 17:16
Прогулку Бориса Дубровского с супругой сняли на видео жители Кыштыма
Общество
Преподаватели из Северной Кореи приехали перенимать опыт челябинских коллег
сегодня в 16:43
Преподаватели из Северной Кореи приехали перенимать опыт челябинских коллег
Общество
Чебаркульская школа получила новый спортзал к своему 25-летию
сегодня в 16:39
Чебаркульская школа получила новый спортзал к своему 25-летию
Хоккей
Генеральный менеджер «Трактора»: «Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис»
сегодня в 15:58
Генеральный менеджер «Трактора»: «Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис»
Общество
Новые контейнеры ускорят вывоз мусора в Челябинске
сегодня в 15:40
Новые контейнеры ускорят вывоз мусора в Челябинске
Хоккей
Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин получил травму
сегодня в 14:38
Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин получил травму
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6