/ Преподаватели из Северной Кореи приехали перенимать опыт челябинских коллег

Учителя узнают о российских образовательных технологиях.

Группа из пяти учителей из Северной Кореи прилетит в Челябинск сегодня, 20 сентября. Преподаватели из самой закрытой страны мира посетят ряд образовательных учреждений города, чтобы перенять опыт преподавания городских и сельских образовательных учреждений. Также учителя из КНДР узнают о современных образовательных технологиях.

Так, 21 сентября они отправятся в Челябинский областной лицей-интернат для одаренных детей. Помимо этого, на другие дни запланировано посещение лицея № 11, физико-математического лицея № 31, Челябинского государственного университета, Челябинского педагогического колледжа № 1. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве образования Челябинской области.

Кроме того, гостей Челябинской области ждет обширная культурная программа: поход в Театр оперы и балета, экскурсии по музеям и картинным галереям, а также пешие прогулки по городу.

Напомним, ранее в самой закрытой стране мира побывал ансамбль танца «Урал». Южноуральский коллектив стал гостем фестиваля искусств, приуроченного ко дню рождения Ким Ир Сена.