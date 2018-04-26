/ Более трех тысяч бюджетных мест предоставит ЮУрГУ

Прием документов от абитуриентов начнется через два месяца.

Южно-Уральский государственный университет продолжает подготовку к приемной кампании. На набор в 2018 году ВУЗу выделили 3 тысячи 344 бюджетных места. Университет прошел проверку надзорных органов по 192 направлениям подготовки и специальностям.

Списки поступающих традиционно сформируют по результатам экзаменов. У всех абитуриентов есть возможность повысить итоговую сумму баллов. Для этого им необходимо подтвердить свои индивидуальные достижения.

Южно-Уральский государственный университет предоставляет в соответствии с законом РФ особые права и осуществляет учет индивидуальных достижений абитуриентов на основании правил приема в вуз. Поступающие на обучение в ЮУрГУ имеют право предоставить дипломы (сертификаты) олимпиад и иных интеллектуальных, творческих, профессиональных, конкурсов, спортивных мероприятий. — уточнили в ЮУрГУ.

При этом, поступающие на обучение по программам бакалавриата или специалитета получают не более 10 дополнительных баллов суммарно.