/ Челябинская область включилась в борьбу за федеральные деньги

Дополнительные вливания из бюджета позволят решить приоритетные задачи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин официально открыл осеннюю сессию. Уже на первом пленарном заседании парламентарии сформулировали перечень вопросов, которые предстоит решить в соответствии с «майскими указами» Президента Владимира Путина.

Среди главных тем — повышение доходов и пенсий выше уровня инфляции, рост продолжительности жизни и улучшение качества жизни. Также важным аспектом является ускорение технологического развития России, переход на цифровую экономику. Исходя из этого будут распределяться бюджетные средства. Челябинская область рассчитывает на поддержку.

Ежегодно при поддержке Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского нам удается привести в регион рекордные объемы финансирования из федерального бюджета на ремонт дорог, благоустройство и другие цели. И на следующий год есть все шансы эти объемы еще увеличить. В течение сентября, до внесения законопроекта в Государственную Думу, в палате начнется рассмотрение вопроса о бюджете с участием профильных комитетов в формате нулевого чтения. Нашей задачей будет сделать все возможное для того, чтобы Челябинская область получила как можно больше средств, которые позволят решить целый ряд приоритетных проблем жителей региона. — рассказал сайту «Первый областной» депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, по итогам работы в прошлом году Владимир Бурматов стал рекордсменом по количеству внесенных и принятых законодательных инициатив. Парламентарий продвинул ряд полезных для Челябинской области законов и добился выделения денег из федерального бюджета в регион. Все они были сформулированы совместно с губернатором Борисом Дубровским.