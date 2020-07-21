Миллион рублей на исследование соцсетей политиков получили школьники и студенты Челябинской области

Грант рассчитан на один год.

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Талантливая молодежь очень ценится в Челябинской области, особенно ученые. И вот научный коллектив, в который вошли два выпускника челябинского лицея № 11 Михаил Верховых и Егор Запорожских, а также магистранты историко-филологического факультета ЧелГУ Юлия Трапезникова, Екатерина Бойко, Анастасия Шишкова и Светлана Смирнова выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований по конкурсу «Наставник». Коллективом руководит профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Андрей Пасс.

Отмечается, что проект, в котором участвовали челябинские дарования, поддерживает старшеклассников и студентов в научных изысканиях. А будущее исследование будет посвящено восприятию образа и личности политика в социальных сетях и мессенджерах.

Разработчики отмечают, что коммуникационные процессы, связанные с особенностями личной и публичной интенций влиятельных персон, не достаточно исследованы, хотя в соцсетях анонсируются и интерпретируются важные политические события. Кроме того, с их помощью можно мобилизовать сторонников и дискредитировать соперников.

«Также очень важна оценка количественных и качественных параметров обратной связи (комментариев к постам и сообщениям) на предмет адекватности реакции общественных деятелей на запросы социума и уровня общественной поддержки проводимого ими курса. Все эти эффекты мы будем анализировать и определять оптимальную форму, содержание и режим работы с указанными инструментами с точки зрения авторов. Особое внимание уделим профилям губернатора Алексея Текслера и региональных депутатов», — рассказал о будущем проекте доктор исторических наук, политолог Андрей Пасс.

Грант, полученный на исследование, рассчитан на один год. И за это время группа молодых ученых должны опубликовать за своим авторством по избранной теме несколько статей в рецензируемых научных журналах. Одной из площадок станет электронный журнал ЧелГУ по историческим наукам и археологии «MagistraVitae».