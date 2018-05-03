/ Попавшего под машину суслика выпустили на волю после выздоровления

Зверек плохо вел себя под человеческим присмотром.

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Спасенный челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном суслик воссоединился с природой. Зверька выпустили в первый день мая после недели лечения. В приюте «Спаси меня» рассказали, что расставание не было грустным: суслику не нравилось в неволе, и он ломал клетку, «кричал», надоедая всем вокруг.

Мы вчера выпускали на волю суслика. Суслик — бывший пациент приюта для диких животных «Спаси меня». Пациент буйный и неблагодарный — ломал клетку, свистел в помещении, бегал по салону автомобиля, оказывал сопротивление при задержании. Короче, пациент в прекрасной форме, чего не скажешь о клетке. Расстались мы с ним в полях к обоюдному облегчению. — рассказала волонтер приюта Ольга Леонтьева.

Суслик очень быстро скрылся в зарослях и к спасителям больше не вышел.

Напомним, суслик оказался у Карена Даллакяна благодаря неравнодушным автолюбителям. Они подобрали на дороге сбитого зверя и привезли к зоозащитнику. У суслика диагностировали черепно-мозговую травму, поставили уколы. Уже на следующий день зверек пришел в себя.