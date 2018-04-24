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/ Попавшего под машину суслика выходили в Челябинске

Попавшего под машину суслика выходили в Челябинске

Животное пока остается в клинике, но уже рвется на свободу.
сегодня в 07:57
  |  Общество

Неизвестного зверя, который попал под машину на дороге под Челябинском, заметил проезжающий мимо автомобилист. Он подобрал грызуна и отвез в приют диких животных, думая, что спасает белку. Там известный зоозащитник Карен Даллакян пояснил спасителю, что травмированный зверек — суслик.

У него была черепно-мозговая травма: первым делом ничего не соображал. Поставили уколы, поместили в корзиночку специальную и — баиньки. Утром он встретил нас свистом: так они общаются со своими сородичами. Уже смотрю: и зубы показывает, ведет себя адекватно. — рассказал сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Сейчас суслик чувствует себя хорошо и рвется на свободу. Пока его «выписку» отложили из-за осадков и похолодания. Когда погода наладится, зверька отпустят в том же месте, где он получил злополучную травму.

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