/ Перевести садовый дом в жилой в России станет проще

Больше не придется ждать решения суда для того, чтобы прописаться в садовом доме.

Минэкономразвития поддерживает предложенный Минстроем упрощенный порядок перевода садового дома в статус «жилой». Как только правовой акт утвердят, этот процесс станет намного проще. Проект постановления уже внесен в кабмин, сообщает газета «Известия».

Сейчас для того, чтобы подтвердить статус жилого дома на садовом участке, необходимо дождаться решения суда. Также может понадобиться проведение дополнительных экспертиз. Это дорогостоящий и долгий процесс, поэтому в планах — сделать его более простым. Граждане смогут подавать заявление через МФЦ в местные государственные органы, и они обязаны будут вынести решение за 45 дней.

Это постановление поможет решить сразу несколько проблем.

Это один из путей для достижения поставленной президентом задачи. Садовые дома, в которых люди будут регистрироваться, войдут в программу улучшения жилищных условий граждан. — рассказывает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.