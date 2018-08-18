/ «Малина — выручалочка». Садовод делится секретом сохранения витаминов в ягодах

Ищите рецепт приготовления ягод в сахаре в нашем материале.

Сладкий праздник — День малинового варенья — встретили 16 августа любители этой ягоды. На Южном Урале их много: ведь здесь малина растет не только в садах, но и в лесах. Собирать ее, как говорят опытные любители полакомиться малиной, можно несколько месяцев подряд. А значит, побаловать себя малиновым вареньем получится не только в летний день, но и осенью, и зимой. Секретами заготовления малины поделилась жительница Миасса.

Мы выращиваем в саду ремонтантную малину. Посадили осенью, первый год она дает урожай. Внуки приходят и едят с кустов, мы ее собираем. Она начинается рано, в июле, и до поздней осени собираем ягоды. От простуды используем только малиновое варенье, после бани — малинау. Она у нас выручалочка. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Миасса Любовь Набокова.

Использовать малину можно по-разному — лакомиться с куста, варить варенье или запасать ее на зиму в замороженном виде. Жительница Миасса предпочитает засахаривать ягоды, чтобы сохранить витамины.

Любовь Набокова согласилась поделиться с читателями сайта «Первый областной» своим фирменным рецептом малинки-витаминки. Нужно вооружиться деревянным пестиком и смешать им до однородной консистенции 1 стакан малины и 1,5 стакана сахара. Полученную ароматную смесь остается только перелить в стерилизованные банки — и наслаждаться вкусом свежей малины холодными зимними вечерами.