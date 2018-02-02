/ Сурок Соня «проспала» весну на Южном Урале

Маленький грызун не вышел из своего зимнего домика.

Ежегодно 2 февраля сурок предсказывает наступление весны. Считается, что проснувшийся грызун должен выйти из норки и не испугаться ничего, в том числе своей тени. В Челябинске поверье, пришедшее из Северной Америки, вновь не удалось проверить. Сурок Соня, уже 4 года живущая в зоопарке, крепко спит в своей норе и ждет тепла.

Сурки просыпаются, когда начинаются плюсовые температуры. Наши погодные условия более суровые, чем в штате Пенсильвания, а потому сурки у нас встают позже. Обычно Соня просыпается в апреле. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском зоопарке.

Крепкий сон Сони говорит о том, что зима на Южном Урале задержится на 6 недель.

Добавим, что в этом году у сурка Сони особенно комфортные условия для зимовки. Ей построили так называемый сурчатник — два холма, соединенные между собой трубопроводом. С помощью трубы Соня может передвигаться внутри. На поверхность после долгой спячки сурок также выберется по «суркопроводу».