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Брошенные животные найдут приют в «ГорЭкоЦентре» в 2018 году

﻿С организацией заключили контракт на отлов и содержание бездомных собак и кошек.
сегодня в 17:42
  |  Общество

Городская администрация объявила о возобновлении работы «ГорЭкоЦентра» с бездомными животными. С организацией заключило контракт управление экологии и природопользования Челябинска. Теперь «ГорЭкоЦентр» снова будет принимать заявки на отлов уличных животных и содержать их в своих вольерах.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных на 2018 год. Исполнителем по контракту является муниципальное унитарное предприятие «Городской экологический центр». — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, в конце 2017 года «ГорЭкоЦентр» объявил о невозможности содержать бездомных животных. Сначала организацию лишили возможности отлавливать бродячих собак и кошек, затем закончился договор, подразумевающий содержание животных на территории «ГорЭкоЦентра». Жителей Челябинска просили срочно взять в добрые руки питомцев организации, иначе они погибнут без еды и тепла. На защиту животных встали мэр Евгений Тефтелев, а также прокуратура.

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