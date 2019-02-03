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Челябинские сурки сообщили, что весны не будет

Грызуны проспали «профессиональный праздник».
сегодня в 11:42
  |  Общество

В День сурка челябинские грызуны забыли проснуться. Свой профессиональный праздник они провели в норках, даже не пытаясь выбраться наружу и встретиться с посетителями и сотрудниками зоопарка, ожидавшими появления сурков 2 февраля.

Да, сегодня и правда День сурка. Но наши спят где-то глубоко в своих норках и, видимо, совсем забыли про свой профессиональный праздник. — рассказали сотрудники Челябинского зоопарка.

Сурок, по народным поверьям, должен выбраться из норки и посмотреть на солнце, тем самым предсказав скорый приход весны. Сон челябинских грызунов означает, что тепла в ближайшее время ждать не стоит.

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