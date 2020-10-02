Супружескую пару из Челябинска наградили медалью «За любовь и верность»

Вместе чета Катасоновых провела уже 56 лет.

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В Челябинске супружескую пару наградили медалью «За любовь и верность». Виктор и Любовь Катасоновы провели вместе уже 56 лет. Знакомство пары, которая более полувека провела вместе, состоялось на танцах.

«Уже танцы начались, открывается дверь, и вдруг они заходят с другом. И только музыка заиграла, он сразу ко мне через весь зал. У меня еще конфеты в кармане были, карамельки, вот она на карамельки и клюнула», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ Виктор Катасонов.

Через время они решили создать семью. Скромный белый костюм, поездка на трамвае до ЗАГСа и обед у родителей: так прошел день бракосочетания Любови и Виктора. Сейчас, когда прошло уже 56 лет, паре вручили медаль «За любовь и верность».

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции награждение перенесли с 8 июля, который празднуется в День семьи. Счастливую пару на этой неделе поздравили прямо дома. Кроме семьи Катасоновых, в 2020 году медали получат еще 15 счастливых пар.