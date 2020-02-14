Чем пахнет любовь: пара из Челябинска создает для себя индивидуальные ароматы

Приготовить эксклюзивный парфюм можно за два часа.

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С помощью парфюмерного конструктора можно собрать индивидуальный аромат, в наборе находится 33 композиции, столько же, сколько букв в алфавите. Антон и Наталья Захаровы вместе больше 10 лет, в этот раз решили необычным способом поздравить друг друга с днем всех влюбленных.

«Я ожидала банальный букет цветов, а мы создали ароматы по своим именам и узнали, как пахнет „любовь“», — говорит Наталья.

Для Натальи собирают аромат из флаконов с соответствующими буквами, а если духи не понравятся, можно послушать комбинацию «Наташа», «Натали», «Наташенька».

Композиция флакона — это не одно эфирное масло, а сложный букет, состоящий из пирамиды верхних, средних и базовых нот, каждый запах включает в себя порядка 30 ингредиентов. А когда в реакцию вступает несколько составляющих, получается настоящая феерия.

«Этот алфавит 4 года разрабатывали пять французских парфюмеров по задумке русского специалиста, в самой известной парфюмерной столице мира Грасе», — рассказывает парфюмер и аромастилист Виктория Удалова.

Сложить аромат можно не только из имени, а из любого слова, например, «шеф» пахнет кожаным кабинетом, книгами и табаком, «грезы» сладостью. Стойкость запаха достигает 6-8 часов, что не уступает люксовым брендам.