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/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «И жизнь, и слезы, и любовь…»

Челябинцев приглашают посетить концертную программу «И жизнь, и слезы, и любовь…»

Выступление подготовлено к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
сегодня в 10:17
  |  Культура
Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «И жизнь, и слезы, и любовь…», подготовленную к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Для зрителей выступит заслуженный артист России Вячеслав Зюзин. В программе произведения  известного поэта.

Концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Пушкина, настроит гостей концертного зала на поэтический лад. Солисты филармонии вспомнят знаменитого поэта, исполнив шедевры русской романсовой лирики на его стихи. Порой кажется: некоторые шедевры поэта словно ожидали филигранного музыкального воплощения, которое мы видим в романсах русских композиторов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.
Посетить выступление можно 6 июня 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.
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