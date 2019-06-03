Челябинцев приглашают посетить концертную программу «И жизнь, и слезы, и любовь…»

Выступление подготовлено к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «И жизнь, и слезы, и любовь…», подготовленную к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Для зрителей выступит заслуженный артист России Вячеслав Зюзин. В программе произведения известного поэта.



Концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Пушкина, настроит гостей концертного зала на поэтический лад. Солисты филармонии вспомнят знаменитого поэта, исполнив шедевры русской романсовой лирики на его стихи. Порой кажется: некоторые шедевры поэта словно ожидали филигранного музыкального воплощения, которое мы видим в романсах русских композиторов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 6 июня 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

