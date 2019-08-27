Супруг челябинки, родившей ребенка в Турции, рассказал о ценах на пребывание в больнице

Малыш все еще находится заграницей под присмотром врачей.

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Челябинка, родившая ребенка во время отдыха в Турции, все еще находится с малышом в Анталии. Ребенок до сих пор госпитализирован, а молодая мама живет неподалеку от больницы, чтобы кормить своего малыша. За пребывание ребенка в больнице родителям будет выставлен кругленький счет.

«Счет, который выставили нам сейчас — предварительный. На вчерашний день мы были должны клинике 28 тысяч лир. День пребывания ребенка в больнице стоит 2800 лир, это примерно 30000 рублей. Дополнительно мы оплачиваем лекарства, которые там дают ребенку», — сообщил сайту «Первый областной» молодой отец.

Где они возьмут такую сумму, родители пока не знают. Они собирают средства и обдумывают возможность взять кредит.

Состояние ребенка в данный момент стабильно. Его отключили от аппарата ИВЛ еще на прошлой неделе. Сейчас малыш уже питается самостоятельно.