Омбудсмен содействует организации сбора средств для челябинки, экстренно родившей в Турции

Маргарита Павлова, рассказала «Первому областному», как регион планирует помочь семье Михайловых.

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Жительница Челябинска, которой сделали экстренное кесарево сечение с Турции, до сих пор остается с сыном в чужой стране. Ее муж уже вернулся домой и всеми силами старается помочь семье с Родины.

Власти региона не оставили ситуацию без внимания. Министерство здравоохранения и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области ищут возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Так, были проведены переговоры с благотворительным фондом «Родная» по поводу организации сбора средств.

«Провели переговоры с фондом „Родная“, чтобы они выступили оператором по сбору средств. Они согласились. Со своей стороны я подготовлю письма на имя главы Челябинской области, в адрес депутатов, депутатского корпуса, обратимся к неравнодушным людям. Какую-то сумму сможем собрать, я думаю, семье все равно будет легче оплатить тот счет, который им выставит клиника», — рассказала Маргарита Павлова корреспонденту сайта «Первый областной».

Кроме того, переговоры ведутся и на уровне министерств здравоохранения двух стран.

«Мы хотим по линии минздрава еще провести переговоры с турецкой стороной. Все указывает на то, что можно договориться об уменьшении счета за оказанные услуги. Если это возможно, то мы такие переговоры проведем. Ситуация, еще раз говорю, неординарная, можно много рассуждать, кто виноват, но уж раз так случилось — нужно помогать», — добавила омбудсмен.

Напомним, семья Михайловых из Челябинска отправилась в Турцию в свадебное путешествие. Посреди отдыха у женщины отошли воды и начались роды. Наталье провели экстренное кесарево сечение. Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ и питанию через зонд. Сейчас мальчик уже дышит сам, но транспортировать его пока все равно нельзя. Счета за услуги, оказанные турецкой клиникой, ежедневно растут. Михайловы пока не знают, когда их семья, наконец, сможет воссоединиться.



Реквизиты для перечислений:



Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»



ЧРБФ «Родная»



ИНН 7447185058



КПП 744701001



ОГРН 1117400000167



Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск



к/с 30101810400000000779



БИК 047501779



Юридический адрес: Кирова 4А



Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых