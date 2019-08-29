Ребенок челябинки, родившей в Турции, пока нетранспортабельный

Минздрав области получил документы из заграничной клиники.

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Минздрав Челябинской области связался с консульством по поводу состоянии ребенка челябинки, которой провели кесарево сечение во время отпуска в Турции. Чиновники получили ответ и выписку из больницы о состоянии малыша. Пока что вернуть его на родину нельзя. Нужно дождаться, пока состояние стабилизируется.

«Помимо этого, мы связались с минздравом России и ВЦМК „Защита“, они также занимаются этим вопросом. Как только клиника даст добро на эвакуацию ребенка, он сразу будет эвакуирован в Россию», — рассказали «Первому областному» в министерстве.

Напомним, беременная челябинка с супругом отправилась на отдых в Турцию. Врач женщины одобрил поездку. Однако на курорте женщину пришлось везти в больницу и экстренно проводить кесарево сечение.

Малыш родился недоношенным, сейчас его выхаживают турецкие медики. Каждый день пребывания в медучреждении обходится почти в 30 тысяч рублей.

Челябинку выписали из больницы, она снимает квартиру неподалеку от клиники, чтобы навещать сына. Супруг женщины находится в Челябинске и решает вопросы о возвращении семьи домой.