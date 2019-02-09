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/ «Огненное Солнце» поднялось над Парковым-2

«Огненное Солнце» поднялось над Парковым-2

Снимками необычного явления поделились горожане.
сегодня в 13:20
  |  Общество

Свидетелями необычного солнечного явления стали челябинцы. Утром возле микрорайона Парковый-2 горожане заметили «огненное Солнце». Действительно, от только появившейся на небосклоне большой звезды поднимался отсвет, напоминавший языки пламени. Оказалось, такое явление наблюдается на рассвете и закате.

Солнечный столб — это оптический эффект. Свет отражается от ледяных кристаллов в воздухе, образующихся в перистых облаках. Чаще всего это происходит в холодное время года. — пояснили эксперты.

Добавим, что в самую холодную неделю зимы южноуральцы видели Гало и даже что-то похожее на северное сияние — загадочные отсветы в ночном небе.

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