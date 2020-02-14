Судьбу недостроенного метро решат в Челябинске

Его могут передать на баланс региона.

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В Челябинске рассматривают вопрос смены собственника метро. Полномочия по обслуживанию могут передать правительству региона. На это есть несколько причин.

«Первое — это то, что функции по управлению общественным транспортом будут передаваться области, уже передаются. Это решение уже принято областным законом. Логично, что метро должно быть увязано, это тоже транспортная сеть. И второе — сегодня город тратит около 400 миллионов, 350 или 370 миллионов рублей в год мы закладываем в бюджет города на содержание. Это огромные деньги для муниципалитета. А фактически муниципалитет тратит эти деньги, а потом получает субсидии на различные программы по благоустройству. Чтобы этого избежать, логично было бы передать области содержание, а высвободившиеся деньги направить на благоустройство города», — поясняет депутат Илья Мительман.

Чтобы представить инициативу, депутаты приняли решение создать специальную рабочую группу. При этом эксперты считают, что со сменой собственника ничего существенно не изменится. Так как главная проблема — отсутствие средств на достройку объекта.

«Метро — это такая вещь, баловство на самом деле, тем более, для города равнинного, в целом. Ну, конечно, есть там какие-то возвышенности, но они не глобальные. И в целом, нет особых преград водных и так далее. Поэтому нет особой проблемы построить выделенный скоростной трамвай или еще какие-то вещи. Плюс пространства, вот то, что я видел, между жилыми массивами достаточно большие. Нет скученности, как в новых микрорайонах Москвы или еще где-то. Нет проблемы проложить трамвай. Трамвай изменить в десять раз дешевле, может, деньги лучше на обустройство дорог потратить, а не на метрополитен», — комментирует гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Напомним, челябинское метро строят с начала 90-х годов. Однако за эти годы станции, которые были спроектированы еще в советские годы, потеряли актуальность.