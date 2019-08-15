Достроят ли метро в Челябинске: о наболевшем высказался Алексей Текслер

Сейчас приоритет отдан наземному общественному транспорту.

Уже на протяжении почти 30 лет челябинцы не могут дождаться, когда в городе наконец-то достроят метро. О планах спросили Алексея Текслера члены Федерации профсоюзов Челябинской области на встрече с главой региона.

Ни для кого не секрет, что метро — одно из самых удобных средств передвижения по городу. Именно поэтому ещё 27 лет назад было принято решение построить в Челябинске подземную сеть тоннелей. Известно, что работы по строительству метрополитена на сегодняшний день выполнены лишь на 18%. Алексей Текслер заявил, что сам обеспокоен этой проблемой, а также заинтересован все же достроить «подземку» в Челябинске.

«Это наша общая боль, всех тех, кто живёт в Челябинске. Уже около 30 лет наблюдаем за этой стройкой. Сегодня протяженность построенных тоннелей составляет около четырех километров. Стоимость достройки — это порядка 100 миллиардов рублей. Такие средства нужно направлять в тот проект, который точно будет эффективен. Этот вопрос активно изучается сейчас, рассматривается несколько вариантов решений. Мне как челябинцу хотелось бы, чтобы метро у нас было. Но сейчас мы активно занимаемся внешним транспортом»,— так Алексей Текслер ответил на волнующих многих челябинцев вопрос.

Отметим, что на сегодняшний день власти города действительно активно решают проблему именно наземного транспорта: скоро в Челябинске появятся новые экологичные автобусы, обсуждается создание выделенной полосы на дорогах, также из Усть-Катава доставят новый трамвай на «обкатку».

Алексей Текслер отметил, что врип главы города Наталья Котова активно вовлечена в решение проблемы с наземным общественным транспортом.