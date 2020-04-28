46 домов недостроенных домов были признаны проблемными в Челябинской области

Строительство более половины из них должно возобновиться уже в этом году.

Послушать 00:00

В Челябинской области в перечне проблемных домов находится 46 недостроев, или порядка 3 300 человек. Такие цифры были озвучены сегодня, 28 апреля, заместителем губернатор региона Сергеем Шалем.



При этом замгубернатора подчеркнул, что по ряду из них уже были приняты важные решения. Так, по 22 объектам достигнуто соглашение с дом. рф. Эти дома либо будут достроены, либо по ним будут сделаны выплаты, заявил Сергей Шаль.

«Мы уже подписали с фондом дом. рф соглашение по 22 объектам, которые будут достраиваться, либо выплаты будут производиться. По всем остальным объектам мы направили все свои предложения в дом. рф, часть объектов из 46 будет достроена силами подрядных организаций, застройщиков Челябинской области. Из 46 суммарно 13 объектов будет введено, переведено собственными силами»,— сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Замгубернатора выразил надежду, что строительство более половины объектов возобновится уже в этом году. Отметим, что Правительством России в фонд дом. рф на достройку проблемного жилья было выделено 30 миллиардов рублей.